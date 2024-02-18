Ситуація на фронті. Росіяни активізувались у Запорізькій області

Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні повідомив, що у суботу на фронті відбулося 82 бойових зіткнення – трохи менше, ніж попереднього дня. Збільшилась кількість атак у Запорізькій області.

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На Запорізькому напрямку вчора було 13 російських атак на позиції українських військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Генштаб пише, що вони були неуспішними.

Тривають бої на Мар'їнському напрямку, де Сили оборони стримують росіян в районах Георгіївки (це одне з двох сіл між Мар'їнкою і містом Курахове, де розташована одна з українських ТЕС) та південніше Мар'їнки – Побєда і Новомихайлівка. Там було 23 спроби прорвати оборону українських військ.

Біля Мар'їнки відбито 14 атак – усі в районі Ласточкиного.

На інших напрямках ситуація така: Бахмутський – 14 атак (Іванівське, Кліщіївка й Андріївка), Лиманський – 12 (Терни, Ямполівка, Торське, Білогорівка), Новопавлівський – дві атаки (Пречистівка, Старомайорське), Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області – дві атаки.

На Куп'янському напрямку ворог вчора не атакував.

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення військ.

Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил ще тривала, повідомили у 3 ОШБр.

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