Ситуация на фронте. Россияне активизировались в Запорожской области

Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке сообщил, что в субботу на фронте произошло 82 боевых столкновения – чуть меньше, чем днем раньше. Увеличилось количество атак в Запорожской области.

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На Запорожском направлении вчера было 13 российских атак на позиции украинских войск западнее Вербового и Работино Запорожской области. Генштаб пишет, что они были неуспешными.

Продолжаются бои на Марьинском направлении, где Силы обороны сдерживают россиян в районах Георгиевки (это одно из двух сел между Марьинкой и городом Курахово, где расположена одна из украинских ТЭС) и южнее Марьинки – Победа и Новомихайловка. Там было 23 попытки прорвать оборону украинских войск.

Возле Марьинки отбиты 14 атак – все в районе Ласточкиного.

На других направлениях ситуация такова: Бахмутское – 14 атак (Ивановское, Клещеевка и Андреевка), Лиманское – 12 (Терны, Ямполевка, Торское, Белогоровка), Новопавловское – две атаки (Пречистовка, Старомайорское), Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области – две атаки.

На Купянском направлении враг вчера не атаковал.

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.

Спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода войск.

По состоянию на вечер 17 февраля операция по выходу украинских сил еще продолжалась, сообщили в 3 ОШБр.

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