ЗСУ: Половина ворожих атак за добу – навколо Авдіївки, важко і біля Мар'їнки – карта

Загалом за добу відбулося 90 бойових зіткнень. Понад 40 з них – на Авдіївському напрямку

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби армія російських окупантів наступала понад 40 разів на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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За словами військових, за останні 24 години на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Водночас половина з них – лише на Авдіївському напрямку: 38 атак ворога було відбито в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще п'ять – біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

В районі Бахмута Сили оборони відбили 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Біля Синьківки на Куп'янському напрямку відбито три атаки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку ворог тричі безуспішно намагався атакувати позиції українських військ південно-східніше Малої Токмачки.

Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Ракетники завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, двох районах вогневих позицій артилерії, складу боєприпасів, двох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони противника.

В ніч проти 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки.

Командир 3 ОШБр Білецький подякував командуванню за "виважене рішення".

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