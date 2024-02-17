ВСУ: Половина вражеских атак за сутки – вокруг Авдеевки, тяжело и возле Марьинки – карта

Всего за сутки произошло 90 боевых столкновений. Более 40 из них – на Авдеевском направлении

Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки армия российских оккупантов наступала более 40 раз на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам военных, за последние 24 часа на фронте произошло 90 боевых столкновений. При этом половина из них – только на Авдеевском направлении: 38 атак врага были отбиты в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичева и еще пять – возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

В районе Бахмута Силы обороны отбили 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отбили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

У Синьковки на Купянском направлении отбиты три атаки.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении враг три раза безуспешно пытался атаковать позиции украинских войск юго-восточнее Малой Токмачки.

Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Ракетчики нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, двум районам огневых позиций артиллерии, складу боеприпасов, двум радиолокационным станциям, двум средствам противовоздушной обороны противника.

В ночь на 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных, было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки.

Командир 3 ОШБр Белецкий поблагодарил командование за "взвешенное решение".

Читайте также: Палата представителей проголосует за помощь Украине не раньше середины марта – Маккол