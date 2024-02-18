ВСУ о выводе войск из Авдеевки: Потери были минимальными, как на такие события

В группировке войск "Таврия" оценили успешность операции по выводу войск из Авдеевки

Фото: ОСУВ Таврия

Вывод войск из Авдеевки получился настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства. Потери были минимальными, "как на такие события", а информация о пленных уточняется, рассказал начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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"Вышли те, кому угрожало блокирование. Вывод был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства", – сказал Лиховий в эфире телемарафона в воскресенье.

Спикер подтвердил, что некоторые из военных оказались в плену, но назвать их количество сейчас невозможно.

"Мы не можем говорить о конкретных цифрах, потому что происходит верификация. Часть людей выходит к своим подразделениям, позже приходят в пункты постоянной дислокации, выходят на связь, поэтому цифры будут некорректными", — сказал Лиховой.

Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого из попавших в плен военных.

Лиховой также рассказал, что россияне не остановились на Авдеевке и пытаются развить наступление.

"Противник пытается наступать на село Ласточкино", — сказал Лиховой.