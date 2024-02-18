ВСУ о выводе войск из Авдеевки: Потери были минимальными, как на такие события
Вывод войск из Авдеевки получился настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства. Потери были минимальными, "как на такие события", а информация о пленных уточняется, рассказал начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
"Вышли те, кому угрожало блокирование. Вывод был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства", – сказал Лиховий в эфире телемарафона в воскресенье.
Спикер подтвердил, что некоторые из военных оказались в плену, но назвать их количество сейчас невозможно.
"Мы не можем говорить о конкретных цифрах, потому что происходит верификация. Часть людей выходит к своим подразделениям, позже приходят в пункты постоянной дислокации, выходят на связь, поэтому цифры будут некорректными", — сказал Лиховой.
Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого из попавших в плен военных.
Лиховой также рассказал, что россияне не остановились на Авдеевке и пытаются развить наступление.
"Противник пытается наступать на село Ласточкино", — сказал Лиховой.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- За четыре месяца Авдеевской оборонной операции украинские солдаты убили 17 000 оккупантов, еще 30 000 человек составляют так называемые санитарные потери.