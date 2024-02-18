ЗСУ оцінили втрати Росії в Авдіївці за чотири місяці – 47 000 осіб

Росія з жовтня втратила в Авдіївці десятки тисяч солдатів та сотні одиниць техніки

Фото: пресслужба Офісу президента

Росія за чотири місяці наступу на Авдіївку втратила понад 47 000 солдатів, повідомив у неділю об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

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Авдіївська оборонна операція тривала з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року.

За цей час на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ становили:

→ особового складу – 47 186 осіб

→ танки – 364

→ артилерійські системи – 248

→ бойові бронемашини – 748

→ літаки – 5

BBC з посиланням на представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія пише, що серед цих 47 000 осіб загинули 17 000.

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", – йдеться в заяві генерала Олександра Тарнавського.

17 лютого головнокомандувач Олександр Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення військ.

Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил ще тривала, повідомили у 3 ОШБр.

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