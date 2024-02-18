ЗСУ оцінили втрати Росії в Авдіївці за чотири місяці – 47 000 осіб
Росія за чотири місяці наступу на Авдіївку втратила понад 47 000 солдатів, повідомив у неділю об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Авдіївська оборонна операція тривала з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року.
За цей час на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ становили:
→ особового складу – 47 186 осіб
→ танки – 364
→ артилерійські системи – 248
→ бойові бронемашини – 748
→ літаки – 5
BBC з посиланням на представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія пише, що серед цих 47 000 осіб загинули 17 000.
"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", – йдеться в заяві генерала Олександра Тарнавського.
- 17 лютого головнокомандувач Олександр Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.
- Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення військ.
- Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил ще тривала, повідомили у 3 ОШБр.
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