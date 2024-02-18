ВСУ оценили потери России в Авдеевке за четыре месяца – 47 000 человек
Фото: пресс-служба Офиса президента

Россия за четыре месяца наступления на Авдеевку потеряла более 47 000 солдат, сообщил в воскресенье объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Авдеевская оборонительная операция длилась с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года.

За это время на Авдеевском направлении общие потери русских войск составляли:

→ личного состава – 47 186 человек
→ танки – 364
→ артиллерийские системы – 248
→ боевые бронемашины – 748
→ самолеты – 5

ВСУ оценили потери России в Авдеевке за четыре месяца – 47 000 человек

BBC со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрия Лиховия пишет, что среди этих 47 000 человек погибли 17 000.

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", — говорится в заявлении генерала Александра Тарнавского.

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