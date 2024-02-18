В ВСУ не озвучивают количество пленных защитников Авдеевки, но это не "большие масштабы"

Спикер ВСУ Лиховий сказал, что окончательное количество еще может измениться, когда все бойцы выйдут к своим подразделениям

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

В ВСУ призывают не спекулировать на теме попадания в плен некоторых украинских воинов во время выхода из Авдеевки. Начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заверил, что речь идет не о больших масштабах.

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Он не озвучил количество украинских защитников, попавших в плен к россиянам, но подчеркнул, что это число еще может уменьшиться, когда все бойцы выйдут к своим подразделениям, так как операция по отступлению проходила в сложных условиях.

"При этом нужна кропотливая верификация всех вышедших, но еще не присоединившихся к своим, всех, кто, возможно, не смог выйти, потому что это процесс, который занимает определенное время. Я просил бы воздержаться от спекуляций на этот счет, потому что это количество – не такое, чтобы говорить о каких-то больших масштабах этого явления", – сказал Лиховой.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили с Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

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