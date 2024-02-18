ЗСУ перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з позиції "Зеніт"
Збройні Сили України наразі перевіряють обставини загибелі українських полонених військовослужбовців під час виходу з позиції "Зеніт". Про це повідомив LIGA.net начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
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За його словами, перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюються на російських пропагандистських ресурсах.
У п'ятницю, 16 лютого, коли українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт", росіяни оприлюднили в соцмережах відео із загиблими українськими військовими на даному опорному пункті – тіла були звалені у воду.
18 лютого журналіст Юрій Бутусова оприлюднив список шести важко поранених українських військовослужбовців, "яких залишили під час прориву з опорного пункту". Слідство.Інфо стверджує, що рідні впізнали на російському відео тіла трьох полеглих воїнів, це військові 110-ї механізованої бригади.
18 лютого журналіст Юрій Бутусова оприлюднив список шести важко поранених українських військовослужбовців, "яких залишили під час прориву з опорного пункту". Слідство.Інфо стверджує, що рідні впізнали на російському відео тіла трьох полеглих воїнів, це військові 110-ї механізованої бригади.
За даними Бутусова, 14 лютого поранені бійці не могли пересуватись самостійно, а засоби евакуації для вивозу були відсутні. Через повне оточення "Зеніту" якась техніка проїхати для евакуації не змогла.
Бутусов стверджує, що російські військові нібито розстріляли трьох поранених, яких захопили у полон. Про долю трьох інших невідомо.
Також сьогодні стало відомо, що зранку росіяни розстріляли на сході двох українських військовополонених.
- 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення українських підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що в них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не на рівні підрозділів, взводів і відділень, як про це заявляють росіяни.
- За чотири місяці Авдіївської оборонної операції українські солдати вбили 17 000 окупантів, ще 30 000 осіб становлять так звані санітарні втрати.
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