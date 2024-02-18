ЗСУ перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з позиції "Зеніт"

Дмитро Лиховій (Фото - ОСУВ "Таврія")

Збройні Сили України наразі перевіряють обставини загибелі українських полонених військовослужбовців під час виходу з позиції "Зеніт". Про це повідомив LIGA.net начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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За його словами, перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюються на російських пропагандистських ресурсах.





18 лютого журналіст Юрій Бутусова оприлюднив список шести важко поранених українських військовослужбовців, "яких залишили під час прориву з опорного пункту". трьох полеглих воїнів, це військові 110-ї механізованої бригади. У п'ятницю, 16 лютого, коли українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт" , росіяни оприлюднили в соцмережах відео із загиблими українськими військовими на даному опорному пункті – тіла були звалені у воду.18 лютого журналіст Юрій Бутусова оприлюднив список шести важко поранених українських військовослужбовців, "яких залишили під час прориву з опорного пункту". Слідство.Інфо стверджує, що рідні впізнали на російському відео тілаполеглих воїнів, це військові 110-ї механізованої бригади. За даними Бутусова, 14 лютого поранені бійці не могли пересуватись самостійно, а засоби евакуації для вивозу були відсутні. Через повне оточення "Зеніту" якась техніка проїхати для евакуації не змогла. Бутусов стверджує, що російські військові нібито розстріляли трьох поранених, яких захопили у полон. Про долю трьох інших невідомо. Також сьогодні стало відомо, що зранку росіяни розстріляли на сході двох українських військовополонених.

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