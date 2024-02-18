ВСУ проверяют обстоятельства гибели украинских пленных при выходе с позиции "Зенит"

Россияне распространили видео с телами украинских защитников, выходивших из укрепрайона "Зенит"

Дмитро Лиховій (Фото - ОСУВ Таврія)

Вооруженные Силы Украины проверяют обстоятельства гибели украинских пленных военнослужащих при выходе с позиции "Зенит". Об этом сообщил LIGA.net начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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По его словам, проверка также должна идентифицировать погибших военнослужащих, изображения которых распространяются на российских пропагандистских ресурсах.





18 февраля журналист Юрий Бутусова обнародовал список шести тяжело раненых украинских военнослужащих, "оставленных во время прорыва из опорного пункта". трех павших воинов, это военные 110-й механизированной бригады. В пятницу, 16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит" , россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.18 февраля журналист Юрий Бутусова обнародовал список шести тяжело раненых украинских военнослужащих, "оставленных во время прорыва из опорного пункта". Слідство.Інфо утверждает, что родные опознали на российском видео телапавших воинов, это военные 110-й механизированной бригады.

По данным Бутусова, 14 февраля раненые бойцы не могли передвигаться самостоятельно, а средства эвакуации для вывоза отсутствовали. Из-за полного окружения "Зенита" какая-либо техника проехать для эвакуации не смогла.

Бутусов утверждает, что российские военные якобы расстреляли троих раненых, захваченных в плен. О судьбе трех других неизвестно.

Также сегодня стало известно, что утром россияне расстреляли на востоке двух украинских военнопленных.

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