ВСУ проверяют обстоятельства гибели украинских пленных при выходе с позиции "Зенит"
Вооруженные Силы Украины проверяют обстоятельства гибели украинских пленных военнослужащих при выходе с позиции "Зенит". Об этом сообщил LIGA.net начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
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По его словам, проверка также должна идентифицировать погибших военнослужащих, изображения которых распространяются на российских пропагандистских ресурсах.
В пятницу, 16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.
18 февраля журналист Юрий Бутусова обнародовал список шести тяжело раненых украинских военнослужащих, "оставленных во время прорыва из опорного пункта". Слідство.Інфо утверждает, что родные опознали на российском видео тела трех павших воинов, это военные 110-й механизированной бригады.
18 февраля журналист Юрий Бутусова обнародовал список шести тяжело раненых украинских военнослужащих, "оставленных во время прорыва из опорного пункта". Слідство.Інфо утверждает, что родные опознали на российском видео тела трех павших воинов, это военные 110-й механизированной бригады.
По данным Бутусова, 14 февраля раненые бойцы не могли передвигаться самостоятельно, а средства эвакуации для вывоза отсутствовали. Из-за полного окружения "Зенита" какая-либо техника проехать для эвакуации не смогла.
Бутусов утверждает, что российские военные якобы расстреляли троих раненых, захваченных в плен. О судьбе трех других неизвестно.
Также сегодня стало известно, что утром россияне расстреляли на востоке двух украинских военнопленных.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод украинских подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.
- За четыре месяца Авдеевской оборонной операции украинские солдаты убили 17 000 оккупантов, еще 30 000 человек составляют так называемые санитарные потери.
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