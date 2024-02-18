Россияне расстреляли двух украинских военнопленных на востоке
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на востоке. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ и опубликовала видео.
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По данным военных, это произошло сегодня утром, 18 февраля, в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица".
"Россияне в очередной раз показали свое отношение к международному гуманитарному праву, расстреляв двух украинских военнопленных", – сказано в сообщении.
Военные обнародовали видео 18+ с расстрелом украинских военных.
- 27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи населенного пункта Работино Запорожской области.
- 9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.