Россияне расстреляли двух украинских военнопленных на востоке

По данным Сухопутных войск, это произошло сегодня утром, 18 февраля, в полосе ответственности ОСУВ "Хортица"

Скриншот из видео

Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на востоке. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ и опубликовала видео.

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По данным военных, это произошло сегодня утром, 18 февраля, в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица".

"Россияне в очередной раз показали свое отношение к международному гуманитарному праву, расстреляв двух украинских военнопленных", – сказано в сообщении.

Военные обнародовали видео 18+ с расстрелом украинских военных.