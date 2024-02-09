Окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом, йде розслідування – ОГП

Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці почали розслідування за фактом убивства російськими загарбниками двох беззбройних українських військовополонених на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, максимальне передбачене покарання – довічне ув'язнення.

За даними слідства, 9 лютого 2024 року у медіа поширилося відео розстрілу українських захисників представниками Збройних сил РФ під час захоплення українських позицій поблизу села Кліщіївка Бахмутського району.

На відео з дрона окупантів зафіксовано, як, ймовірно, командир одного з підрозділів російської армії під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати українських захисників у полон, пише Офіс генпрокурора.

Під час наступу на позиції загарбники розстріляли одного беззбройного українського полоненого, котрий виходив до них із піднятими руками, і вбили другого, кинувши гранату в бліндаж, повідомили правоохоронці.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – підсумували у відомстві.

2 грудня 2023 року Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що російські загарбники стратили двох українських військовополонених під Степовим на Авдіївському напрямку, раніше з'явилося відповідне відео.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що звернеться до Організації об'єднаних націй і Червоного Хреста через це відео зі стратою українських військовополонених.

13 грудня Радіо Свобода опублікувала відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як, ймовірно, окупанти ведуть беззбройних людей у формі, якими можуть бути полонені ЗСУ, під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними.

Згодом у ЗСУ підтвердили, що це дійсно були українські військовополонені, котрих окупанти використали як "живий щит".

Читайте також: Майже всі росіяни, що страчували українських воїнів, вже не існують – Буданов