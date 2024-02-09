Окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом, йде розслідування – ОГП
Правоохоронці почали розслідування за фактом убивства російськими загарбниками двох беззбройних українських військовополонених на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, максимальне передбачене покарання – довічне ув'язнення.
За даними слідства, 9 лютого 2024 року у медіа поширилося відео розстрілу українських захисників представниками Збройних сил РФ під час захоплення українських позицій поблизу села Кліщіївка Бахмутського району.
На відео з дрона окупантів зафіксовано, як, ймовірно, командир одного з підрозділів російської армії під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати українських захисників у полон, пише Офіс генпрокурора.
Під час наступу на позиції загарбники розстріляли одного беззбройного українського полоненого, котрий виходив до них із піднятими руками, і вбили другого, кинувши гранату в бліндаж, повідомили правоохоронці.
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – підсумували у відомстві.
- 2 грудня 2023 року Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що російські загарбники стратили двох українських військовополонених під Степовим на Авдіївському напрямку, раніше з'явилося відповідне відео.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що звернеться до Організації об'єднаних націй і Червоного Хреста через це відео зі стратою українських військовополонених.
- 13 грудня Радіо Свобода опублікувала відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як, ймовірно, окупанти ведуть беззбройних людей у формі, якими можуть бути полонені ЗСУ, під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними.
- Згодом у ЗСУ підтвердили, що це дійсно були українські військовополонені, котрих окупанти використали як "живий щит".
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