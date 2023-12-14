ЗСУ підтвердили, що окупанти використали полонених українських воїнів як "живий щит"

На Запорізькому напрямку росіяни прикривалися полоненими військовими ЗСУ під час власної атаки

Скриншот: Радіо Свобода

Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що російські окупанти використали полонених українських військових як "живий щит".

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"На Запорізькому напрямку окупанти вирішили використати полонених як "живий щит", паралельно обстрілюючи українські позиції", – йдеться у повідомленні.

У відомстві назвали це черговою ілюстрацією варварської суті агресії РФ проти України.

"За ці та інші воєнні злочини російські військові та їхнє керівництво обов'язково будуть покарані міжнародним трибуналом", – підсумовує СтратКом ЗСУ.

13 грудня Радіо Свобода опублікувало відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як окупанти ведуть беззбройних полонених воїнів ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними. Видання повідомило, що відео надали українські військові.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив: якщо відео буде верифіковано, то це буде офіційно встановлений факт порушення статті 23 Женевської конвенції з боку росіян.

ОНОВЛЕНО. Офіс генерального прокурора повідомив, що ведеться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На початку грудня у соцмережах з'явилося відео, як російські загарбники вбивають двох беззбройних українських військових, які намагалися здатися у полон. Згодом цей факт підтвердив СтратКом ЗСУ. Омбудсмен заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН через це відео.

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