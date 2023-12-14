ЗСУ підтвердили, що окупанти використали полонених українських воїнів як "живий щит"оновлено
Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що російські окупанти використали полонених українських військових як "живий щит".
"На Запорізькому напрямку окупанти вирішили використати полонених як "живий щит", паралельно обстрілюючи українські позиції", – йдеться у повідомленні.
У відомстві назвали це черговою ілюстрацією варварської суті агресії РФ проти України.
"За ці та інші воєнні злочини російські військові та їхнє керівництво обов'язково будуть покарані міжнародним трибуналом", – підсумовує СтратКом ЗСУ.
13 грудня Радіо Свобода опублікувало відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як окупанти ведуть беззбройних полонених воїнів ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними. Видання повідомило, що відео надали українські військові.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив: якщо відео буде верифіковано, то це буде офіційно встановлений факт порушення статті 23 Женевської конвенції з боку росіян.
ОНОВЛЕНО. Офіс генерального прокурора повідомив, що ведеться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- На початку грудня у соцмережах з'явилося відео, як російські загарбники вбивають двох беззбройних українських військових, які намагалися здатися у полон. Згодом цей факт підтвердив СтратКом ЗСУ. Омбудсмен заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН через це відео.
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