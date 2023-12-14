ВСУ подтвердили, что оккупанты использовали пленных украинских воинов как "живой щит"

На Запорожском направлении россияне прикрывались пленными военными ВСУ во время собственной атаки

Скриншот: Радіо Свобода

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило, что российские оккупанты использовали пленных украинских военных в качестве "живого щита".

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"На Запорожском направлении оккупанты решили использовать пленных как "живой щит", параллельно обстреливая украинские позиции", – говорится в сообщении.

В ведомстве назвали это очередной иллюстрацией варварской сущности агрессии РФ против Украины.

"За эти и другие военные преступления российские военные и их руководство обязательно будут наказаны международным трибуналом", – заключает СтратКом ВСУ.

Украинские военные предоставили изданию Радио Свобода видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как оккупанты ведут безоружных пленных воинов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил: если видео будет верифицировано, то это будет официально установленный факт нарушения ст. 23 Женевской конвенции со стороны россиян.

В начале декабря в соцсетях появилось видео, как российские захватчики убивают двух безоружных украинских военных, пытавшихся сдаться в плен. Впоследствии этот факт подтвердил СтратКом ВСУ. Омбудсмен заявил, что обратится в Красный Крест и ООН по этому видео.

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