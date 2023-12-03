Розстріл полонених бійців ЗСУ. Глава Авдіївки каже, що вбивць ліквідували

Керівник Авдіївської ВЦА розказав, що було після розстрілу росіянами українських військових

Фото: DeepState

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що українським військам вдалося відбити назад ту позицію, яку захопили росіяни після розстрілу бійців ЗСУ.

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"Вони [українські військові] здавалися в полон через те, що закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трошки пізніше наші бійці штурманули цю позицію і всі, хто там знаходився, зрозуміло, були ліквідовані", – сказав він в ефірі телеканалу Freedom.

Про розстріл беззбройних українських бійців стало відомо 2 грудня. Відповідне відео, зняте з безпілотника, опублікувало видання DeepState.

На ньому видно, як група з п'яти росіян зі зброєю стоїть біля бліндажа. З нього виходить беззбройний боєць і лягає на землю. Потім виходить ще один український військовий з піднятими догори руками, і в цей момент росіяни починають стріляти й вбивають полонених.

Автентичність відео підтвердило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

За фактом воєнного злочину Служба безпеки України почала розслідування згідно з ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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