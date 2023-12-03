Расстрел пленных бойцов ВСУ. Глава Авдеевки говорит, что убийц ликвидировали

Фото: DeepState

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что украинским войскам удалось отбить назад ту позицию, которую захватили россияне после расстрела бойцов ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Они [украинские военные] сдавались в плен из-за того, что закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши бойцы штурманнули эту позицию и все, кто там находился, разумеется, были ликвидированы", — сказал он в эфире телеканала Freedom.

О расстреле безоружных украинских бойцов стало известно 2 декабря. Соответствующее видео, снятое с беспилотника, опубликовало издание DeepState.

На нем видно, как группа из пяти россиян с оружием стоит у блиндажа. Из него выходит безоружный боец, который ложится на землю. Затем выходит еще один украинский военный с поднятыми вверх руками, и в этот момент россияне начинают стрелять и убивают пленных.

Подлинность видео подтвердило Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

По факту военного преступления Служба безопасности Украины начала расследование согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Читайте также: Почти все россияне, казнившие украинских воинов, уже не существуют – Буданов