Українські військові надали виданню Радіо Свобода відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як, ймовірно, окупанти ведуть беззбройних людей у формі, якими можуть бути полонені ЗСУ, під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними.

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Журналісти зазначили, що отримали відео від одного із підрозділів ЗСУ, що воює на Запорізькому напрямку. Кадри були відзняті на околицях Роботиного.

"На відео видно, як група військових армії РФ, тримаючи автомати готовими до бою, йде в напрямку українських позицій. Попереду них йдуть беззбройні люди, які тримають руки піднятими догори", – йдеться в публікації.

Періодично військові стріляють з автоматів у бік, ймовірно, українських позицій.

За словами українських захисників, які надали відео, це так звана "розвідка боєм" для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ.

Наразі українські військові не мають інформації про подальшу долю цих полонених, зазначили журналісти.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що якщо відео буде верифіковано, то це буде офіційно встановлений факт порушення статті 23 Женевської конвенції з боку росіян.

"Жодного військовополоненого не можна будь-коли відправити в район, у якому йому загрожував би вогонь із зони боїв. А також не можна використовувати військовополонених для захисту будь-яких пунктів чи районів від військових операцій", – заявив він.

10 вересня спецдоповідачка ООН заявила, що 90% українських військовополонених під час перебування в російському полоні зазнавали тортур.

2 грудня стало відомо, що російські загарбники стратили двох неозброєних українських військовополонених.

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