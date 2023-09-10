Спецдоповідач ООН: Окупанти катували 90% українських військовополонених

90% українських військовополонених під час перебування у російському полоні зазнавали тортур. Про це заявила спецдоповідачка ООН Еліс Джілл Едвардс, пише Голос Америки.

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Спецдоповідачка ООН з питань застосування тортур Еліс Джилл Едвардс заявила на пресконференції в Києві, що тортури, які росіяни застосовували до українських військовополонених та цивільних заручників, були настільки масовими, що, безумовно, є державною політикою РФ стосовно України.

Едвардс підкреслила, що серед українських військовополонених, захоплених Росією і потім звільнених за обміном, 90% зазнавали тортур, включно з сексуальним насильством. За їхніми свідченнями, їхні товариші помирали від побоїв чи через погані умови утримання.



"Це не випадкові прояви чи окремі відхилення, це частина державної політики, спрямованої на залякування, нагнітання терору чи примус до зізнань", – сказала Едвардс.



За її словами, за рік після отримання мандату спецдоповідачки ООН вона не менше ніж сім разів зверталася до влади РФ у зв'язку з випадками тортур, але відповіді жодного разу не отримала. Вона вважає, що хоча Росія заперечує причетність до тортур, проте відмови розслідувати повідомлення про них практично означають схвалення їх застосування.



За даними спецдоповідачки ООН, Україна відкрила у зв'язку з випадками тортур близько 103 000 кримінальних проваджень.

17 квітня 2023 року колишні командири терористичної Групи Вагнера зізналися у масових цивільних вбивствах.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна дістане всіх російських військових, які причетні до тортур українських полонених.

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