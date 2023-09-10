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Спецдокладчик ООН: Оккупанты пытали 90% украинских военнопленных

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 21:39
Спецдокладчик ООН: Оккупанты пытали 90% украинских военнопленных - Фото
Элис Джилл Эдвардс (Фото - EPA)

90% украинских военнопленных во время пребывания в российском плену подвергались пыткам. Об этом заявила спецдокладчик ООН Элис Джилл Эдвардс, пишет Голос Америки

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Спецдокладчик ООН по вопросам применения пыток Элис Джилл Эдвардс заявила на пресс-конференции в Киеве, что пытки, которые россияне применяли к украинским военнопленным и гражданским заложникам, были настолько массовыми, что, несомненно, является государственной политикой РФ по отношению к Украине.

Эдвардс подчеркнула, что среди украинских военнопленных, захваченных Россией и затем освобожденных по обмену, 90% подвергались пыткам, в том числе сексуальному насилию. По их свидетельствам, их товарищи умирали от побоев или из-за плохих условий содержания.

"Это не случайные проявления или отдельные отклонения, это часть государственной политики, направленной на запугивание, нагнетание террора или принуждение к признаниям", – сказал Эдвардс.

По ее словам, за год после получения мандата спецдокладчика ООН она не менее семи раз обращалась к властям РФ в связи со случаями пыток, но ответа ни разу не получила. Она считает, что хотя Россия отрицает причастность к пыткам, однако отказы расследовать сообщения о них на практике означают одобрение их применения.

По данным спецдокладчика ООН, Украина открыла в связи со случаями пыток около 103 000 уголовных производств. 

  • 17 апреля 2023 года бывшие командиры террористической Группы Вагнера признались в массовых гражданских убийствах.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина достанет всех российских военных, которые причастны к пыткам украинских пленных.

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Сергей Бережной
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