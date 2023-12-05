Служба безпеки України повідомила, що встановила ще один підрозділ РФ та ідентифікувала його військовослужбовців, які причетні до звірств росіян у ставленні до полонених і цивільного населення. СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупанта про вчинене росіянами зґвалтування з подальшим вбивством і про знущання з полонених.

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Спецслужба перехопила телефонне інтерв’ю окупанта, який перебуває в Донецькій області, "воєнкорці" з Башкортостану. Загарбник з позивним "Рафаель", який служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії РФ, військова частина 12274), поспілкувався з пропагандисткою Гузель Кудашевою, яка працює в газеті "Аургазинский вестник" і, за даними СБУ, регулярно збирає матеріали для статей про співвітчизників, що воюють проти України.

"Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли", – розповів росіянин про діяльність свого батальйону.

За його словами, ґвалтівників було четверо і російське командування, "звісно", закриває очі на подібні випадки.

Також він розповів, як башкирські окупанти катують військовополонених.

Як зазначили в СБУ, "найцікавіші" події з життя підрозділу пропагандистка регулярно публікує у місцевій газеті, а також на своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі VK, але не згадує там про воєнні злочини росіян – лише про їхні нібито героїчні "подвиги".

СБУ додала, що вже відкрила кримінальне провадження за даним фактом.

10 вересня спецдоповідачка ООН заявила, що 90% українських військовополонених під час перебування в російському полоні зазнавали тортур.

25 вересня в ООН розповіли, що зібрали докази про те, що російські окупанти катували українців настільки жорстоко, що це призвело до смерті деяких жертв, і змушували сім'ї слухати, як вони ґвалтували жінок.

2 грудня стало відомо, що російські загарбники стратили двох неозброєних українських військовополонених.

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