"Скоро день народження. У мами дірка в нозі". Кулеба зачитав в ООН щоденники українських дітей

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час дебатів Генасамблеї ООН 18 липня у своїй промові зачитав з трибуни записи з щоденників трьох українських дітей, яким довелось пройти через окупацію РФ.

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"Я зачитаю вам уривки зі справжніх воєнних щоденників трьох українських дітей", – сказав Кулеба, наголосивши, що діти дозволили розповісти їхні історії.

Запис з щоденника восьмирічного Єгора Кравцова від 3 березня 2022 року, який перебував в оточеному з усіх боків Маріуполі: "Я гарно виспався, прокинувся, посміхнувся і порахував до 25. А ще помер мій дідусь. У мене рана на спині, видерта шкіра. У сестри поранення голови. Мамі видерло м’ясо на руці, і в неї дірка в нозі".

Запис Єгора наступного дня: "Незабаром у мене день народження. З 24 лютого у мене померли дві собаки і бабуся Галя. І улюблене місто Маріуполь".

Запис з щоденника 13-річної Віолетти Горбачової, яка провела чотири місяці в окупованій Новій Каховці: "Ми не виходимо з дому, я просто боюся, що як я вийду з під’їзду, то мене застрелять. Вулиці майже порожні. Тато їздить на роботу, привозить продукти. Село через ГЕС обстрілюють, я пишу своєму другові там смс, але він не відповідає. Скільки ж моїх знайомих може загинути? Боюсь подумати".

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Запис Віолетти в травні 2022 року: "Мама каже не гуляти там, де немає людей, бо багатьох дівчат ґвалтують".

27 травня: "Відключили мобільний зв’язок. Люди, як зомбі, стояли невеликими купками біля зачиненого кафе, де трішки ловив місцевий інтернет".

Також Кулеба розповів про історію 11-річної Аріни, яка ховалась у підвалі в окупованому селі, боялась, що російські військові можуть її зґвалтувати, і зателефонувала батькові, який перебував на підконтрольній Україні території. Вона плакала у слухавку і просила забрати її. Чоловіку якимось чином вдалося приїхати за донькою, але на зворотному шляху російські військові відкрили вогонь по машині та вбили батька на її очах.

Запис в щоденнику Аріни через тиждень після вбивства батька росіянами: "Я не хочу жити. Нащо мені таке життя без тата? Я така безпорадна дитина, яка сама нічого не може зробити. Можливо, це кара мені за те, що я не зуміла промовчати і подзвонила татові. Якщо я б не зателефонувала йому, все було б добре, всі були б живі. Я ненавиджу себе. Чому я така безпомічна?".

Кулеба зазначив, що дівчинка досі пише в щоденнику своєму батькові – майже всі записи починаються зі слова "тато".

Запис в щоденнику Аріни 26 травня: "Тату, я тільки що закінчила сьомий клас, в мене гарні оцінки. Я дуже тебе люблю, я зроблю все, щоб ти пишався мною. Люблю тебе, тату".

Кулеба наголосив, що тисячі українських дітей пройшли через такі страждання.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Виданий у Гаазі ордер – довічний. Європарламент закликав МКС видати ордер і на арешт Лукашенка за викрадення дітей.

Україні достеменно відомі дані майже 20 000 дітей, вивезених до РФ, але, за словами Зеленського, "очевидно, що це лише частина масштабніших злочинних дій".

27 квітня ПАРЄ визнала депортацію українських дітей до РФ геноцидом.

За даними FT, наразі Саудівська Аравія і Туреччина ведуть "таємні переговори" про шляхи повернення до України вивезених до РФ дітей.

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