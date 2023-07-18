"Скоро день рождения. У мамы дыра в ноге". Кулеба зачитал в ООН дневники украинских детей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время дебатов Генассамблеи ООН 18 июля в своей речи зачитал с трибуны записи из дневников трех украинских детей, которым пришлось пройти через оккупацию РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я зачитаю вам отрывки из настоящих военных дневников трех украинских детей", – сказал Кулеба, отметив, что дети разрешили рассказать их истории.

Запись из дневника восьмилетнего Егора Кравцова от 3 марта 2022 года, который находился в окруженном со всех сторон Мариуполе: "Я хорошо выспался, проснулся, улыбнулся и сосчитал до 25. А еще умер мой дедушка. У меня рана на спине, выдрана кожа. У сестры ранение головы. Маме вырвало мясо на руке, и у нее дыра в ноге".

Запись Егора на следующий день: "Скоро у меня день рождения. С 24 февраля у меня умерли две собаки и бабушка Галя. И любимый город Мариуполь".

Запись из дневника 13-летней Виолетты Горбачевой, которая провела четыре месяца в оккупированной Новой Каховке: "Мы не выходим из дома, я просто боюсь, что когда я выйду из подъезда, то меня застрелят. Улицы почти пустые. Папа ездит на работу, привозит продукты. Село через ГЭС обстреливают, я пишу своему другу там смс, но он не отвечает. Сколько моих знакомых может погибнуть? Боюсь подумать".

Читайте также: ООН разделила ответственность за гибель детей между РФ и Украиной. Омбудсмен: Ничтожность

Запись Виолетты в мае 2022 года: "Мама говорит не гулять там, где нет людей, потому что многих девочек насилуют ".

27 мая: "Отключили мобильную связь. Люди, как зомби, стояли небольшими кучками у закрытого кафе, где немного ловил местный интернет".

Также Кулеба рассказал об истории 11-летней Арины, которая пряталась в подвале в оккупированном селе, боялась, что российские военные могут ее изнасиловать, и позвонила отцу, находившемуся на подконтрольной Украине территории. Она плакала в трубку и просила забрать ее. Мужчине каким-то образом удалось приехать за дочерью, но на обратном пути российские военные открыли огонь по машине и убили отца на ее глазах.

Запись в дневнике Арины через неделю после убийства отца россиянами: "Я не хочу жить. Зачем мне такая жизнь без папы? Я такой беспомощный ребенок, который сам ничего не может сделать. Возможно, это наказание мне за то, что я не сумела промолчать и позвонила папе. Если бы я не позвонила ему, все было бы хорошо, все были бы живы. Я ненавижу себя. Почему я такая беспомощная?".

Кулеба отметил, что девочка до сих пор пишет в дневнике своему отцу – почти все записи начинаются со слова "папа".

Запись в дневнике Арины 26 мая: "Папа, я только что закончила седьмой класс, у меня хорошие оценки. Я очень тебя люблю, я сделаю все, чтобы ты гордился мной. Люблю тебя, папа".

Кулеба подчеркнул, что тысячи украинских детей прошли через такие страдания.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный. Европарламент призвал МУС выдать ордер и на арест Лукашенко за похищение детей.

Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ, но, по словам Зеленского, "очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий".

27 апреля ПАСЕ признала депортацию украинских детей в РФ геноцидом.

По данным FT, в настоящее время Саудовская Аравия и Турция ведут "тайные переговоры" о путях возвращения в Украину вывезенных в РФ детей.

Читайте также: Украинским детям промывают мозги: "Чтоб Байден и Зеленский сдохли, а Путин взял Украину"





Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.