UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Скоро день рождения. У мамы дыра в ноге". Кулеба зачитал в ООН дневники украинских детей

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 18:30
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время дебатов Генассамблеи ООН 18 июля в своей речи зачитал с трибуны записи из дневников трех украинских детей, которым пришлось пройти через оккупацию РФ.

"Я зачитаю вам отрывки из настоящих военных дневников трех украинских детей", – сказал Кулеба, отметив, что дети разрешили рассказать их истории.

Запись из дневника восьмилетнего Егора Кравцова от 3 марта 2022 года, который находился в окруженном со всех сторон Мариуполе: "Я хорошо выспался, проснулся, улыбнулся и сосчитал до 25. А еще умер мой дедушка. У меня рана на спине, выдрана кожа. У сестры ранение головы. Маме вырвало мясо на руке, и у нее дыра в ноге".

Запись Егора на следующий день: "Скоро у меня день рождения. С 24 февраля у меня умерли две собаки и бабушка Галя. И любимый город Мариуполь".

Запись из дневника 13-летней Виолетты Горбачевой, которая провела четыре месяца в оккупированной Новой Каховке: "Мы не выходим из дома, я просто боюсь, что когда я выйду из подъезда, то меня застрелят. Улицы почти пустые. Папа ездит на работу, привозит продукты. Село через ГЭС обстреливают, я пишу своему другу там смс, но он не отвечает. Сколько моих знакомых может погибнуть? Боюсь подумать".

Читайте также: ООН разделила ответственность за гибель детей между РФ и Украиной. Омбудсмен: Ничтожность

Запись Виолетты в мае 2022 года: "Мама говорит не гулять там, где нет людей, потому что многих девочек насилуют ".

27 мая: "Отключили мобильную связь. Люди, как зомби, стояли небольшими кучками у закрытого кафе, где немного ловил местный интернет".

Также Кулеба рассказал об истории 11-летней Арины, которая пряталась в подвале в оккупированном селе, боялась, что российские военные могут ее изнасиловать, и позвонила отцу, находившемуся на подконтрольной Украине территории. Она плакала в трубку и просила забрать ее. Мужчине каким-то образом удалось приехать за дочерью, но на обратном пути российские военные открыли огонь по машине и убили отца на ее глазах.

Запись в дневнике Арины через неделю после убийства отца россиянами: "Я не хочу жить. Зачем мне такая жизнь без папы? Я такой беспомощный ребенок, который сам ничего не может сделать. Возможно, это наказание мне за то, что я не сумела промолчать и позвонила папе. Если бы я не позвонила ему, все было бы хорошо, все были бы живы. Я ненавижу себя. Почему я такая беспомощная?".

Кулеба отметил, что девочка до сих пор пишет в дневнике своему отцу – почти все записи начинаются со слова "папа".

Запись в дневнике Арины 26 мая: "Папа, я только что закончила седьмой класс, у меня хорошие оценки. Я очень тебя люблю, я сделаю все, чтобы ты гордился мной. Люблю тебя, папа".

Кулеба подчеркнул, что тысячи украинских детей прошли через такие страдания.

  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный. Европарламент призвал МУС выдать ордер и на арест Лукашенко за похищение детей.
  • Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ, но, по словам Зеленского, "очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий".
  • 27 апреля ПАСЕ признала депортацию украинских детей в РФ геноцидом.
  • По данным FT, в настоящее время Саудовская Аравия и Турция ведут "тайные переговоры" о путях возвращения в Украину вывезенных в РФ детей.

Читайте также: Украинским детям промывают мозги: "Чтоб Байден и Зеленский сдохли, а Путин взял Украину"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООНпохищениедетидепортациядмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 