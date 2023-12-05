Служба безопасности Украины сообщила, что установила еще одно подразделение РФ и идентифицировала его военнослужащих, причастных к зверствам россиян в отношении к пленным и гражданскому населению. СБУ обнародовала перехват разговора оккупанта о совершенном россиянами изнасиловании с последующим убийством и об издевательствах над пленными.

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Спецслужба перехватила телефонное интервью оккупанта, находящегося в Донецкой области, "военкору" из Башкортостана. Захватчик с позывным "Рафаэль", который служит в 3-м батальоне имени Марата Сафина (7-я рота, 36-й полк 25-й армии РФ, военная часть 12274), пообщался с пропагандисткой Гузель Кудашевой, которая работает в газете Аургазинский вестник, по данным СБУ, регулярно собирает материалы для статей о воюющих против Украины соотечественниках.

"Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли", – рассказал россиянин о деятельности своего батальона.

По его словам, насильников было четверо и российское командование, "конечно", закрывает глаза на подобные случаи.

Также он рассказал, как башкирские оккупанты пытают военнопленных.

Как отметили в СБУ, "самые интересные" события из жизни подразделения пропагандистка регулярно публикует в местной газете, а также на своей странице в запрещенной в Украине соцсети VK, но не упоминает там о военных преступлениях россиян – только об их якобы героических "подвигах".

СБУ добавила, что уже открыла уголовное производство по данному факту.

10 сентября спецдокладчица ООН заявила, что 90% украинских военнопленных во время пребывания в российском плену подвергались пыткам.

25 сентября в ООН рассказали, что собрали доказательства о том, что российские оккупанты пытали украинцев настолько жестоко, что это привело к смерти некоторых жертв, и заставляли семьи слушать, как они насиловали женщин.

2 декабря стало известно, что российские захватчики казнили двух безоружных украинских военнопленных.

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