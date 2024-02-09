Оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом, идет расследование – ОГП
Правоохранители начали расследование по факту убийства российскими захватчиками двух безоружных украинских военнопленных на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, максимально предусмотренное наказание – пожизненное заключение.
По данным следствия, 9 февраля 2024 года в медиа распространилось видео расстрела украинских защитников представителями Вооруженных сил РФ во время захвата украинских позиций вблизи села Клещеевка Бахмутского района.
На видео с дрона оккупантов зафиксировано, как, вероятно, командир одного из подразделений российской армии во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать украинских защитников в плен, пишет Офис генпрокурора.
Во время наступления на позиции захватчики расстреляли одного безоружного украинского пленного, который выходил к ним с поднятыми руками, и убили другого, бросив гранату в блиндаж, сообщили правоохранители.
"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – подытожили в ведомстве.
- 2 декабря 2023 года Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердило, что российские захватчики казнили двух украинских военнопленных под Степным на Авдеевском направлении, ранее появилось соответствующее видео.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что обратится в Организацию объединенных наций и Красный Крест из-за этого видео с казнью украинских военнопленных.
- 13 декабря Радио Свобода опубликовала видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как, вероятно, оккупанты ведут безоружных людей в форме, которыми могут быть пленные ВСУ, под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.
- Впоследствии в ВСУ подтвердили, что это действительно были украинские военнопленные, которых оккупанты использовали как "живой щит".
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