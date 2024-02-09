Оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом, идет расследование – ОГП

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители начали расследование по факту убийства российскими захватчиками двух безоружных украинских военнопленных на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, максимально предусмотренное наказание – пожизненное заключение.

По данным следствия, 9 февраля 2024 года в медиа распространилось видео расстрела украинских защитников представителями Вооруженных сил РФ во время захвата украинских позиций вблизи села Клещеевка Бахмутского района.

На видео с дрона оккупантов зафиксировано, как, вероятно, командир одного из подразделений российской армии во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать украинских защитников в плен, пишет Офис генпрокурора.

Во время наступления на позиции захватчики расстреляли одного безоружного украинского пленного, который выходил к ним с поднятыми руками, и убили другого, бросив гранату в блиндаж, сообщили правоохранители.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – подытожили в ведомстве.

2 декабря 2023 года Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердило, что российские захватчики казнили двух украинских военнопленных под Степным на Авдеевском направлении, ранее появилось соответствующее видео.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что обратится в Организацию объединенных наций и Красный Крест из-за этого видео с казнью украинских военнопленных.

13 декабря Радио Свобода опубликовала видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как, вероятно, оккупанты ведут безоружных людей в форме, которыми могут быть пленные ВСУ, под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Впоследствии в ВСУ подтвердили, что это действительно были украинские военнопленные, которых оккупанты использовали как "живой щит".

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