Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на сході
Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених на сході. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ та опублікувала відео.
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За даними військових, це сталося сьогодні вранці, 18 лютого, у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця".
"Росіяни вкотре показали своє ставлення до міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених", – йдеться в повідомленні.
Військові оприлюднили відео 18+ з розстрілом українських військових.
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