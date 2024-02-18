Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на сході

За даними Сухопутних військ, це сталося сьогодні вранці, 18 лютого, в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця"

Скриншот з відео

Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених на сході. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ та опублікувала відео.

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За даними військових, це сталося сьогодні вранці, 18 лютого, у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця".

"Росіяни вкотре показали своє ставлення до міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених", – йдеться в повідомленні.

Військові оприлюднили відео 18+ з розстрілом українських військових.