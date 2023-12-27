Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на півдні. Україна розпочала розслідування

Росіяни стратили українських бійців через годину після того, як взяли їх у полон

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські Telegram-канали, частину з яких модерують військові Сил оборони, поширили відео з нібито стратою військовополонених бійців 117 окремої механізованої бригади ЗСУ російськими окупантами. Офіс генпрокурора заявив про початок розслідування.

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Першим відео опублікував військовий 24 окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов у Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

"Відео розстрілу під*р*ми полонених бійців 117 ОМБр, нехай це відео бачить кожен політик Заходу і розуміє, чому ми не маємо права йти на перемови з фашистами", – підписав він ролик.

Після цього відеоматеріал рознесли соцмережею, зокрема, багатомільйонні ресурси.

На опублікованому відео видно, як російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів.

За розстрілом полонених спостерігає людина в однострої, яка стоїть за полоненими, ймовірно, це російський військовий, який командує стратою.

За даними Офісу генпрокурора, епізод стався на південному напрямку поблизу Роботиного.

Там пояснюють, що росіяни стратили українських бійців через годину після того, як взяли їх у полон.

За фактами вчинення військовослужбовцями РФ воєнних злочинів триває досудове розслідування, додали в ОГП.

Відео 18+ – тут.

6 березня 2023 року російські окупанти вбили неозброєного українського військовополоненого, який сказав "Слава Україні!". Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

11 квітня 2023 року в мережі з'явилося відео, на якому чоловіки з ознаками приналежності до російських окупантів відрізають голову живій людині у формі з українськими відзнаками, а потім демонструють на камеру бронежилет із зображенням українського герба на шевроні.

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