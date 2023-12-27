Телефонують і просять виходити на вулиці. Росія використовує полонених для протестів в Україні

Українські полонені телефонують родичам та просять виходити на протести проти влади, росіяни хочуть посіяти недовіру до влади

Полонені захисники Маріуполя (Фото: EPA/ALESSANDRO GUERRA)

Росія використовує українських військовополонених для провокації протестів усередині України. Бійців змушують телефонувати родичам і закликати їх виходити на вулиці. Про це повідомив представник координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі Politico.

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Видання наводить історію Валентини Ткаченко з Чернігова, чий чоловік Сергій потрапив у полон на початку великої війни на Чорнобильській атомній електростанції.

Вона отримала дзвінок від чоловіка 29 листопада, який тривав лише три хвилини.

"Мені не дозволили ставити йому запитання. Як тільки я спробувала, він похитав головою і просто сказав "ні". Натомість він продовжував говорити: Валя, йди, ускладни життя Києву. Київ не хоче нас приймати назад. Потім він вибачився і завершив розмову, пообіцявши передзвонити мені, якщо у нього колись з'явиться така можливість", — розповіла жінка.

За словами Яценка, інші родини полонених також отримували аналогічні дзвінки від своїх родичів, яких утримують окупанти.

"Людина більше року нічого не чула від родича, а тут він дзвонить і каже, що живий. Росіяни готові його обміняти, але Україна нічого не робить. Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Отже, ми зрозуміли, що це кампанія, щоб викликати недовіру до влади", – сказав Яценко.

Він зазначив, що понад 90% українських воїнів, які повернулися з полону, заявляють, що їх катували.

"Їх позбавляли достатнього харчування та сну. Людей змушують випалювати татуювання чи споживати лише російську пропаганду. Їм не дозволяють спілкуватися з родичами", – резюмував він.

28 листопада представник Коордштабу сказав, що Росія припинила обмін полоненими з метою вплинути на українське суспільство.

Востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року, тоді з російського полону вдалося повернути 22 українських воїнів.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубiнець заявив, що Росія готує хвилю дезінформації, яка стосуватиметься обміну полоненими.

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