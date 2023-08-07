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В Україну з полону повернулись 22 воїни ЗСУ – відео та фото видео

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 12:17
Відео: Андрій Єрмак
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7 серпня Україна повернула додому з полону ще 22 українських воїнів, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Було звільнено бійців ЗСУ, з яких двоє є офіцерами, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Воїни брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.

Найстаршому з визволених захисників 54 роки, наймолодшому – 23.

Бійці пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації та реінтеграції.

Також вони отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків, зазначив глава ОП.

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

СБУ зазначає, що визволення — результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Відомство додає нові фотографії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ
  • Наприкінці травня Україна звільнила з полону 106 бійців з Бахмутського напрямку: вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового й сержантського складу. 
  • У червні з полону повернулись 95 захисників: 51 службовець ЗСУ (зокрема 15 воїнів територіальної оборони), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників і чотири військових моряків.
  • Наприкінці липня РФ почала незаконне судилище над полоненими українськими захисниками з батальйону "Айдар". Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що світ має реагувати.

Читайте також: Українські полонені в Угорщині. Бійців могли доставити через Туреччину – Радіо Свобода

Артем Джеріпа
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