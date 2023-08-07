7 серпня Україна повернула додому з полону ще 22 українських воїнів, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Було звільнено бійців ЗСУ, з яких двоє є офіцерами, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу.
Воїни брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.
Найстаршому з визволених захисників 54 роки, наймолодшому – 23.
Бійці пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації та реінтеграції.
Також вони отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків, зазначив глава ОП.
СБУ зазначає, що визволення — результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.
Відомство додає нові фотографії.
- Наприкінці травня Україна звільнила з полону 106 бійців з Бахмутського напрямку: вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового й сержантського складу.
- У червні з полону повернулись 95 захисників: 51 службовець ЗСУ (зокрема 15 воїнів територіальної оборони), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників і чотири військових моряків.
- Наприкінці липня РФ почала незаконне судилище над полоненими українськими захисниками з батальйону "Айдар". Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що світ має реагувати.
Читайте також: Українські полонені в Угорщині. Бійців могли доставити через Туреччину – Радіо Свобода
Коментарі