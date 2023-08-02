Українські полонені в Угорщині. Бійців могли доставити через Туреччину – Радіо Свобода

Українські військовополонені, яких нібито передала Російська православна церква Угорщині, могли дістатись цієї держави через Туреччину. Про це повідомляє угорська редакція Радіо Свобода.

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За інформацією ЗМІ, літак, яким перевозили військовополонених, прибув до Будапешта 7 червня не безпосередньо з Росії, а з Туреччини.

Уже 8 червня 2023 року Російська православна церква заявила про передання Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".

Через це операція, яка могла стати комунікаційним успіхом угорського уряду, перетворилась на "дипломатичне ускладнення", пише видання.

Угорська сторона була змушена йти на зв'язок, і інцидент лише "погіршив українсько-угорські дипломатичні відносини", зауважує Радіо Свобода.

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні українських військовополонених.

За словами чиновника, таке передання є "жестом" РПЦ щодо Угорщини.

У МЗС України повідомили, що українська сторона не була поінформована про цей факт. Через два тижні Україна змогла повернути трьох та ще двох військовополонених, в Угорщині перебувають шестеро.

Український радник уповноваженого з питань зниклих безвісти повідомляв, що Угорщина і далі продовжує утримувати українських військовополонених . Вони вважаються заручниками, оскільки наразі не відома підстава їх перебування в Угорщині та причина, чому їх не відпускають в Україну.

. Вони вважаються заручниками, оскільки наразі не відома підстава їх перебування в Угорщині та причина, чому їх не відпускають в Україну. У жовтні 2022 року унаслідок обміну полоненими у Туреччині опинились командири оборони Маріуполя. Наступного року їх вдалось повернути в Україну.

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