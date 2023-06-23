Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених. Залишилося шість

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини ще двох військовополонених. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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20 червня дипломати вивезли з Угорщини перших трьох українських військових.

"Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників", – написав сьогодні Ніколенко.

Раніше команда уповноваженого з питань зниклих безвісти з'ясувала, що на території Угорщини перебувають 11 захисників України, яких країна-агресор Росія утримувала як військовополонених.

На думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Угорщина забрала в Росії українських військовополонених для того, аби "підіграти роспропаганді". На його думку, таким чином "угорська влада дозволяє показати Росії, що якщо є ініціатива – росіяни готові віддавати військовополонених".

8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".

Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.

У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених із РФ, українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" і робити "що хочуть".

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