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Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених. Залишилося шість

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 20:30
Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених. Залишилося шість - Фото
Олег Ніколенко (Скриншот)

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини ще двох військовополонених. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

20 червня дипломати вивезли з Угорщини перших трьох українських військових.

"Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників", – написав сьогодні Ніколенко.

Раніше команда уповноваженого з питань зниклих безвісти з'ясувала, що на території Угорщини перебувають 11 захисників України, яких країна-агресор Росія утримувала як військовополонених.

На думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Угорщина забрала в Росії українських військовополонених для того, аби "підіграти роспропаганді". На його думку, таким чином "угорська влада дозволяє показати Росії, що якщо є ініціатива – росіяни готові віддавати військовополонених".

  • 8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".
  • Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.
  • Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.
  • У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених із РФ, українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" і робити "що хочуть".

Читайте також: Лубінець: Угорщина порушила міжнародне право, забравши наших полонених. Це операція Росії

Мілана Головань
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