Підіграє роспропаганді. Лубінець про те, нащо Угорщина забрала українських військовополонених

На думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Угорщина забрала в Росії 11 українських військовополонених для того, аби "підіграти роспропаганді". Пост омбудсмен опублікував у Telegram.

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На його переконання, Угорщина забрала українських військовополонених із Росії без відома України з метою підіграти російській пропаганді, нібито Україна не хоче забирати своїх воїнів, "що є абсолютною неправдою".

Він додав, що таким чином "угорська влада дозволяє показати Росії, що якщо є ініціатива – росіяни готові віддавати військовополонених".

Лубінець також порадив Угорщині "уникати маніпулятивних заяв у стилі Росії" з цього приводу.

"Угорщині варто уникати маніпулятивних заяв у стилі Російської Федерації, а проявити більше конструктиву. Адже йдеться про життя людей, дотримання їхніх прав і свобод", – написав він.

8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".

Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.

У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених із РФ, українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" і робити "що хочуть".

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