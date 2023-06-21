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Підіграє роспропаганді. Лубінець про те, нащо Угорщина забрала українських військовополонених

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 13:18
Підіграє роспропаганді. Лубінець про те, нащо Угорщина забрала українських військовополонених - Фото
Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

На думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Угорщина забрала в Росії 11 українських військовополонених для того, аби "підіграти роспропаганді". Пост омбудсмен опублікував у Telegram.

На його переконання, Угорщина забрала українських військовополонених із Росії без відома України з метою підіграти російській пропаганді, нібито Україна не хоче забирати своїх воїнів, "що є абсолютною неправдою".

Він додав, що таким чином "угорська влада дозволяє показати Росії, що якщо є ініціатива – росіяни готові віддавати військовополонених".

Лубінець також порадив Угорщині "уникати маніпулятивних заяв у стилі Росії" з цього приводу.

"Угорщині варто уникати маніпулятивних заяв у стилі Російської Федерації, а проявити більше конструктиву. Адже йдеться про життя людей, дотримання їхніх прав і свобод", – написав він.  

  • 8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".
  • Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.
  • Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.
  • У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених із РФ, українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" і робити "що хочуть".

Читайте також: Лубінець: Угорщина порушила міжнародне право, забравши наших полонених. Це операція Росії

Мілана Головань
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