У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених з РФ

Українських полонених в Угорщину нібито передали релігійні організації, а держава буцімто не була до цього залучена, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час обговорення у Парламенстькій асамблеї Ради Європи.

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За словами Сійярто, нібито мали місце консультації між церковними та релігійними організаціями, у які "угорська держава абсолютно не була залучена".

Він зазначив, буцімто на підставі угоди між релігійними організаціями українські військовополонені були "звільнені".

Сійярто стверджує, нібито українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" та робити "що хочуть".

"Якщо вони хочуть зв’язатися з українською владою, вони можуть це робити вільно, я можу вам це гарантувати", – сказав він.

Український радник уповноваженого з питань зниклих безвісти повідомляв, що Угорщина і далі продовжує утримувати українських військовополонених. Вони вважаються заручниками, оскільки наразі не відома підстава їх перебування в Угорщині та причина, чому їх не відпускають в Україну.

Раніше віцепрем'єр-міністр Жолт Шем'єн заявляв, що це передання полонених є "жестом РПЦ" для Угорщини.

8 червня 2023 року у РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони".

Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована щодо такого передання.

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