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В Угорщині й далі утримують українських полонених. Орбан відмовчується, підстав немає

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19.06.2023, 13:41
В Угорщині й далі утримують українських полонених. Орбан відмовчується, підстав немає - Фото
Віктор Орбан (Фото: EPA)

Угорщина і далі утримує українських військовополонених, яких їй передала Росія без узгодження з Україною. Про це повідомив радник уповноваженого з питань зниклих безвісти Іван Ангелін у коментарі Суспільному.

За його словами, українські воїни і далі вважаються заручниками — наразі невідомо, на якій підставі вони перебувають в Угорщині та чому їх не відпускають в Україну.

Він зазначив, що до повернення на батьківщину полонені формально вважатимуться зниклими безвісти.

"Але далі питання про переговори, про повернення, питання на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи та МЗС", — сказав Ангелін.

Радник уповноваженого заявив, що зустрічі із родичами обмежені, їх проводять не у місцях утримання. Рідні не одержують інформацію про перспективи повернення полонених додому, дані про імена воїнів Україна отримала через оперативні відомості, а не офіційні контакти.

"Це перший нам відомий випадок про те, що передають наших військовослужбовців. Ми вважаємо, що держава має втрутитися та вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей утримують інші країни", — резюмував він.

  • 8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Віцепрем'єр-міністр Угорщини 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.
  • У МЗС заявили, що українська сторона не була проінформована про передання українських військовополонених Угорщині. 
  • У ГУР назвали це інформаційно-психологічною операцією РФ з відбілювання іміджу Російської православної церкви в Європі та висловили сподівання, що частина українців у результаті справді опиняться на свободі.

Читайте також: Українські полонені в Угорщині. Встановлено їх імена, більшість вважалися зниклими

Дмитро Гриниченко
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