Українські полонені в Угорщині. Встановлено їх імена, більшість вважалися зниклими

Україна встановила імена та місцезнаходження 11 полонених військовослужбовців, які перебувають на території Угорщини. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

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Як зазначається, команда уповноваженого з'ясувала, що наразі на території Угорщини перебувають 11 захисників України, яких країна-агресор Росія утримувала як військовополонених.

"Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до цього часу про сімох з цих 11 військових взагалі не було жодних відомостей.

"До повернення наших захисників на територію України вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", – йдеться у повідомленні.

8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".

Віцепрем'єр-міністр Угорщини 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

У МЗС заявили, що українська сторона не була проінформована про передання українських військовополонених Угорщині.

У ГУР назвали це інформаційно-психологічною операцією РФ з відбілювання іміджу Російської православної церкви в Європі та висловили сподівання, що частина українців у результаті справді опиняться на свободі.

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