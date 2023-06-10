ГУР про "передачу" Росією українських полонених Угорщині: Це ще не факт, але це точно ІПСО

Головне управління розвідки Міноборони наразі не має інформації про те, що Росія дійсно передала українських військовополонених Угорщині. Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Андрій Юсов, який зазначив, що насамперед ця історія є інформаційно-психологічною операцією РФ з відбілювання іміджу Російської православної церкви в Європі.

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За його словами, ГУР ще раніше мало інформацію про те, що готується така ІПСО.

Юсов запевнив, що МЗС і загалом Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відпрацьовує це питання, надіслано відповідні запити угорській стороні.

"Насамперед станом на зараз у нас не було інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже перебувають на території цієї країни і на свободі", – сказав Юсов.

Він висловив сподівання, що частина українців зрештою справді опиниться на свободі.

"Тема дуже чутлива, і тут будь-яке слово може вплинути на результат", – сказав він.

Юсов зазначив, що у міжнародному праві чітко визначено, хто відповідає за утримання військовополонених. І в Україні, і в РФ є такі структури, "але повідомлення ми бачимо на сайті іншої організації (РПЦ. – Ред.)".

8 червня 2023 року у РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Повідомлялося, що таке передання відбулося з "благословіння" глави РПЦ Кирила.

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Шем'єн 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

За словами чиновника, таке передання є "жестом" Російської православної церкви щодо Угорщини.

У МЗС України заявили, що українська сторона не була поінформована про передання українських військовополонених Угорщині.

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