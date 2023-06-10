ГУР о "передаче" Россией украинских пленных Венгрии: Это еще не факт, но это точно ИПСО

Главное управление разведки Минобороны на данный момент не располагает информацией о том, что Россия действительно передала украинских военнопленных Венгрии. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР Андрей Юсов, отметивший, что прежде всего эта история является информационно-психологической операцией РФ по отбеливанию имиджа Российской православной церкви в Европе.

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По его словам, ГУР еще раньше имело информацию о том, что готовится подобная ИПСО.

Юсов заверил, что МИД и в целом Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отрабатывает этот вопрос, направлены соответствующие запросы венгерской стороне.

"Прежде всего по состоянию на данный момент у нас не было информации о том, что факт произошел, что пленные уже находятся на территории этой страны и на свободе", – сказал Юсов.

Он выразил надежду, что часть украинцев в результате действительно окажется на свободе.

"Тема очень чувствительная, и здесь любое слово может повлиять на результат", – сказал он.

Юсов отметил, что в международном праве четко определено, кто отвечает за содержание военнопленных. И в Украине, и у РФ есть такие структуры, "но сообщения мы видим на сайте другой организации (РПЦ. – Ред.)".

8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Сообщалось, что такая передача состоялась по "благословению" главы РПЦ Кирилла.

Вице-премьер-министр Венгрии Шемьен 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.

По словам чиновника, такая передача является "жестом" Русской православной церкви по отношению к Венгрии.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона не была проинформирована о передаче украинских военнопленных Венгрии.

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