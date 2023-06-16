Украинские пленные в Венгрии. Установлены их имена, большинство считались пропавшими

Украина установила имена и местопребывание 11 пленных военнослужащих, которые находятся на территории Венгрии. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

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Как отмечается, команда уполномоченного выяснила, что в настоящее время на территории Венгрии находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор Россия удерживала как военнопленных.

"В настоящее время установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, оповещены их родственники и соответствующие правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, до этого времени о семерых из этих 11 военных вообще не было никаких сведений.

"До возвращения наших защитников на территорию Украины они продолжают учитываться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", – говорится в сообщении.

8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

Вице-премьер-министр Венгрии 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.

В МИД заявили, что украинская сторона не была проинформирована о передаче украинских военнопленных Венгрии.

В ГУР назвали это информационно-психологической операцией РФ по отбеливанию имиджа Русской православной церкви в Европе, и выразили надежду, что часть украинцев в результате действительно окажется на свободе.

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