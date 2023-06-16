UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские пленные в Венгрии. Установлены их имена, большинство считались пропавшими

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 10:32
Украинские пленные в Венгрии. Установлены их имена, большинство считались пропавшими - Фото
Олег Котенко (Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot)

Украина установила имена и местопребывание 11 пленных военнослужащих, которые находятся на территории Венгрии. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

Как отмечается, команда уполномоченного выяснила, что в настоящее время на территории Венгрии находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор Россия удерживала как военнопленных.

"В настоящее время установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, оповещены их родственники и соответствующие правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, до этого времени о семерых из этих 11 военных вообще не было никаких сведений.

"До возвращения наших защитников на территорию Украины они продолжают учитываться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", – говорится в сообщении.

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
  • Вице-премьер-министр Венгрии 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • В МИД заявили, что украинская сторона не была проинформирована о передаче украинских военнопленных Венгрии. 
  • В ГУР назвали это информационно-психологической операцией РФ по отбеливанию имиджа Русской православной церкви в Европе, и выразили надежду, что часть украинцев в результате действительно окажется на свободе.
Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олег КотенковойнаВенгрияпленные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 