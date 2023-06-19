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В Венгрии продолжают удерживать украинских пленных. У Орбана отмалчиваются, оснований нет

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 13:41
В Венгрии продолжают удерживать украинских пленных. У Орбана отмалчиваются, оснований нет - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Венгрия продолжает удерживать украинских военнопленных, которых ей передала Россия без согласования с Украиной. Об этом сообщил советник уполномоченного по вопросам пропавших без вести Иван Ангелин в комментарии Суспильному.

По его словам, украинские воины продолжают считаться заложниками — сейчас неизвестно, на каком основании они находятся в Венгрии и почему их не отпускают в Украину. 

Он отметил, что до возвращения на родину пленные формально будут считаться пропавшими без вести. 

"Но дальше вопрос о переговорах, о возвращении, вопрос на каких основаниях их перевезли туда, это уже должны заниматься правоохранительные органы и МИД", — сказал Ангелин. 
Советник уполномоченного заявил, что встречи с родственниками ограничены, их проводят не в местах содержания. Родные не получают информацию о перспективах возвращения пленных домой, данные об именах воинов Украина получила через оперативные ведомости, а не официальные контакты. 

"Это первый нам известный случай о том, что передают наших военнослужащих. Мы считаем, что государство должно вмешаться и принять какие-то меры, и должно вообще понять, на каких основаниях людей передали, и на каких основаниях людей удерживают другие страны", — резюмировал он.

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Вице-премьер-министр Венгрии 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • В МИД заявили, что украинская сторона не была проинформирована о передаче украинских военнопленных Венгрии. 
  • В ГУР назвали это информационно-психологической операцией РФ по отбеливанию имиджа Русской православной церкви в Европе и выразили надежду, что часть украинцев в результате действительно окажутся на свободе.

Читайте также: Украинские пленные в Венгрии. Установлены их имена, большинство считались пропавшими

Дмитрий Гриниченко
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