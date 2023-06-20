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В МИД Венгрии заявили, якобы государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 11:20
В МИД Венгрии заявили, якобы государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ - Фото
Петер Сийярто (Фото: EPA)

Украинских пленных в Венгрию якобы передали религиозные организации, а государство якобы не было к этому привлечено, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время обсуждения в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По словам Сийярто, якобы имели место консультации между церковными и религиозными организациями, в которые "венгерское государство совершенно не было вовлечено".

Он отметил, что на основании соглашения между религиозными организациями украинские военнопленные были "освобождены".

Сийярто утверждает, что украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".

"Если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это делать свободно, я могу вам это гарантировать", – сказал он.

Украинский советник уполномоченного по вопросам пропавших без вести сообщал, что Венгрия и дальше продолжает удерживать украинских военнопленных. Они считаются заложниками, поскольку пока неизвестно основание их пребывания в Венгрии и причина, почему их не отпускают в Украину.

Ранее вице-премьер-министр Жолт Шемьен заявлял, что эта передача пленных является "жестом РПЦ" для Венгрии.

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
  • Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • Украинский МИД сообщил, что государство не было информировано о такой передаче.

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Артём Джерипа
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войнаВенгрияПетер Сийярторпцвоеннопленные
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