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Лубінець: Угорщина порушила міжнародне право, забравши наших полонених. Це операція Росії

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 10:46
Лубінець: Угорщина порушила міжнародне право, забравши наших полонених. Це операція Росії - Фото
Дмитро Лубінець (Фото: Дмитро Лубинець/Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина порушила міжнародне гуманітарне право, забравши українських полонених із РФ без відома України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, троє з 11 полонених вже повернулися в Україну, а Угорщина від початку цієї історії підігравала російській пропаганді.

"Нібито Україна не виявляла ініціативи, хоча ми завжди пропонуємо провести обмін усіх на всіх. Ми запрошуємо всіх партнерів приєднуватися до наших мирних ініціатив", — сказав Лубінець.

Він зазначив, що Угорщина отримала полонених абсолютно таємно і без жодного інформування України — це порушення міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції.

"Для нас було здивуванням, що країна-член ЄС та НАТО може таке робити. Я звертався до угорського омбудсмена, поки відповіді немає, щоб він перевірив умови утримання", — заявив омбудсмен.

Чиновник наголосив, що до українських воїнів в Угорщині не допускають дипломатів та не дають мобільні телефони.

"Ми знаємо, де вони перебувають, але хочемо, щоб Угорщина публічно прокоментувала ситуацію. Із самого початку це планувалося як інформаційна операція спецслужб РФ із залученням Угорщини. Вони продовжуватимуть шукати нові можливості для дискредитації України", — резюмував він.

  • 8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".
  • Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.
  • Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.
  • У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених із РФ, українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" і робити "що хочуть".

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Дмитро Гриниченко
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