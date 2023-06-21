Лубинец: Венгрия нарушила международное право, забрав наших пленных. Это операция России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право, забрав украинских пленных из РФ без ведома Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Якобы Украина не проявляет инициативы, хотя мы всегда предлагаем провести обмен всех на всех. Мы приглашаем всех партнеров присоединяться к нашим мирным инициативам", — сказал Лубинец.
Он отметил, что Венгрия получила пленных абсолютно тайно и без всякого информирования Украины — это нарушение международного гуманитарного права и Женевской конвенции.
"Для нас было удивлением, что страна-член ЕС и НАТО может такое делать. Я обращался к венгерскому омбудсмену, пока ответа нет, чтобы он проверил условия содержания", — заявил омбудсмен.
Чиновник подчеркнул, что к украинским воинам в Венгрии не допускают дипломатов и не дают мобильные телефоны.
"Мы знаем, где они находятся, но хотим, чтобы Венгрия публично прокомментировала ситуацию. С самого начала это планировалось как информационная операция спецслужб РФ с привлечением Венгрии. Они будут продолжать искать новые возможности для дискредитации Украины", — резюмировал он.
- 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
- Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
- Украинский МИД сообщил, что государство не было информировано о такой передаче.
- В МИД Венгрии заявили, что якобы государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".
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