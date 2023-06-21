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Лубинец: Венгрия нарушила международное право, забрав наших пленных. Это операция России

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 10:46
Лубинец: Венгрия нарушила международное право, забрав наших пленных. Это операция России - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право, забрав украинских пленных из РФ без ведома Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, трое из 11 пленных уже вернулись в Украину, а Венгрия с самого начала данной истории подыгрывала российской пропаганде. 

"Якобы Украина не проявляет инициативы, хотя мы всегда предлагаем провести обмен всех на всех. Мы приглашаем всех партнеров присоединяться к нашим мирным инициативам", — сказал Лубинец.

Он отметил, что Венгрия получила пленных абсолютно тайно и без всякого информирования Украины — это нарушение международного гуманитарного права и Женевской конвенции.

"Для нас было удивлением, что страна-член ЕС и НАТО может такое делать. Я обращался к венгерскому омбудсмену, пока ответа нет, чтобы он проверил условия содержания", — заявил омбудсмен.

Чиновник подчеркнул, что к украинским воинам в Венгрии не допускают дипломатов и не дают мобильные телефоны. 

"Мы знаем, где они находятся, но хотим, чтобы Венгрия публично прокомментировала ситуацию. С самого начала это планировалось как информационная операция спецслужб РФ с привлечением Венгрии. Они будут продолжать искать новые возможности для дискредитации Украины", — резюмировал он.

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
  • Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • Украинский МИД сообщил, что государство не было информировано о такой передаче.
  • В МИД Венгрии заявили, что якобы государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".

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Дмитрий Гриниченко
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Женевская конвенциявойнаВенгрияпленныеДмитрий Лубинец
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