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Подыгрывает роспропаганде. Лубинец о том, зачем Венгрия забрала украинских военнопленных

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 13:18
Подыгрывает роспропаганде. Лубинец о том, зачем Венгрия забрала украинских военнопленных - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Венгрия забрала у России 11 украинских военнопленных для того, чтобы "подыграть роспропаганде". Пост омбудсмен опубликовал в Telegram.

По его убеждению, Венгрия забрала украинских военнопленных из России без ведома Украины с целью подыграть российской пропаганде, якобы Украина не хочет забирать своих воинов, "что является абсолютной неправдой".

Он добавил, что таким образом "венгерские власти разрешают показать России, что если есть инициатива – россияне готовы отдавать военнопленных".

Лубинец также посоветовал Венгрии "избегать манипулятивных заявлений в стиле России" на этот счет.

"Венгрии следует избегать манипулятивных заявлений в стиле Российской Федерации, а проявить больше конструктива. Ведь речь идет о жизни людей, соблюдении их прав и свобод", – написал он.

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
  • Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • Украинское МИД сообщило, что государство не было проинформировано о таком факте.
  • В МИД Венгрии заявили, что государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".

Читайте также: Лубинец: Венгрия нарушила международное право, забрав наших пленных. Это операция России

Милана Головань
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ВенгриявоеннопленныеДмитрий Лубинец
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