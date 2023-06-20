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Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 18:12
Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених - Фото
Олег Ніколенко (скриншот)
Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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За його словами, українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими органами продовжують вживати активних заходів, аби повернути решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників.

Раніше команда уповноваженого з питань зниклих безвісти з'ясувала, що на території Угорщини перебувають 11 захисників України, яких країна-агресор Росія утримувала як військовополонених.

Встановлено прізвища полонених, маршрут їхнього переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи. Про сімох із цих 11 військових взагалі не було жодних відомостей.
  • 8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".
  • Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.
  • Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.
  • У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених із РФ, українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" і робити "що хочуть".

Читайте також: ГУР про полонених в Угорщині: Схоже на драматичний детектив з політичним підтекстом

Оксана Житнюк
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