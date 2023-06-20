ГУР про полонених в Угорщині: Схоже на драматичний детектив з політичним підтекстом

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що історія з українськими військовополоненими, які в невідомий спосіб опинилися на території Угорщини, стала нагадувати драматичний детектив із політичним підтекстом. Про це заявив у ефірі Радіо Свобода представник ГУР Андрій Юсов.

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"Подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО з метою відбілювання власної так званої російської православної церкви. З метою розсварити та зіпсувати імідж Угорщини в євроспільноті. І розсварити Україну з якимись партнерами", – сказав Юсов.

Він зазначив, що українські військовополонені невідомо як опинилися за межами держави-агресора, всупереч міжнародному праву та без виконання женевських конвенцій.

"Про подальшу їхню долю ми чули переважно в односторонньому порядку від офіційних осіб іншої держави, але не особисто. І Україна не мала доступу до звільнених військовополонених", – сказав Юсов.

Представник ГУР розповів, що інформація про цю російську спецоперацію з'явилася до офіційних заяв з угорської сторони. Київ робив запити щодо підтвердження чи спростування цієї інформації, але Будапешт заперечував факт цієї операції.

"До того моменту, поки інформація не стала публічною у ЗМІ, потім її не оприлюднила в односторонньому порядку РПЦ і лише потім представники угорського уряду почали досить різну інформацію надавати. Спочатку говорили, що вони військовополонені, потім — що вони вільні люди, що вони самі звернулися. Але ми розуміємо, що це не так. Був запит з боку Угорщини, конкретно щодо військовополонених. Цьому є підтвердження, зокрема документальне", – сказав Юсов.

За його словами, зараз Україна має попередній список військовополонених, переданих до Угорщини, проте підтвердити його не може.

"Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді їх не було звільнено весь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв'язок були обмежені. Зв'язок з рідними, у присутності третіх осіб, лімітований", – сказав Юсов.

Згідно з міжнародним правом, інформацію про військовополонених мав оприлюднити Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому, своєю чергою, інформацію мала надати країна-агресор Росія, та інша держава, яка є підписувачем усіх угод, зокрема Женевської конвенції, тобто Угорщина, пояснив представник ГУР.

Український радник уповноваженого з питань зниклих безвісти повідомляв, що Угорщина й надалі продовжує утримувати українських військовополонених. Вони вважаються заручниками, оскільки поки що невідома підстава їхнього перебування в Угорщині та причина, чому їх не відпускають в Україну.

8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".

Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.

У МЗС Угорщини заявили, нібито держава не причетна до вивезення українських полонених із РФ, українські полонені можуть "вільно пересуватися Угорщиною" і робити "що хочуть".

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