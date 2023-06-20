ГУР о пленных в Венгрии: Похоже на драматический детектив с политическим подтекстом

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что история с украинскими военнопленными, которые неизвестным способом оказались на территории Венгрии, стала напоминать драматический детектив с политическим подтекстом. Об этом заявил в эфире Радио Свобода представитель ГУР Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. В первую очередь со стороны России, которая проводит ИПСО с целью отбеливания собственной так называемой русской православной церкви. С целью рассорить и испортить имидж Венгрии в евросообществе. И рассорить Украину с какими-нибудь партнерами", – сказал Юсов.

Он отметил, что украинские военнопленные неизвестно как оказались за границами государства-агрессора, вопреки международному праву и без выполнения женевских конвенций.

"О дальнейшей их судьбе мы слышали преимущественно в одностороннем порядке от официальных лиц другого государства, но не лично. И у Украины не было доступа к освобожденным военнопленным", – сказал Юсов.

Представитель ГУР рассказал, что информация об этой российской спецоперации появилась до официальных заявлений с венгерской стороны. Киев делал запросы о подтверждении или опровержении этой информации, но Будапешт отрицал факт этой операции.

"До того момента, пока информация не стала публичной в СМИ, потом ее не обнародовала в одностороннем порядке РПЦ и только потом представители венгерского правительства начали достаточно разную информацию предоставлять. Сначала говорили, что они военнопленные, потом – что они свободные люди, что они сами обратились. Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно по военнопленным. Этому есть подтверждение, в том числе документальное", – сказал Юсов.

По его словам, сейчас Украина имеет предварительный список военнопленных, переданных Венгрии, однако подтвердить его не может.

"Есть информация, в частности, от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь были ограничены. Связь с родными, в присутствии третьих лиц, лимитирована", – сказал Юсов.

Согласно международному праву, информацию о военнопленных должен был обнародовать Международный комитет Красного Креста, которому, в свою очередь, информацию должна было предоставить страна-агрессор Россия, и другое государство, которое является подписантом всех соглашений, в частности Женевской конвенции, т.е. есть Венгрия, пояснил представитель ГУР.

Украинский советник уполномоченного по вопросам пропавших без вести сообщал, что Венгрия и дальше продолжает удерживать украинских военнопленных. Они считаются заложниками, поскольку пока неизвестно основание их пребывания в Венгрии и причина, почему их не отпускают в Украину.

8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.

Украинский МИД сообщил, что государство не было информировано о такой передаче.

В МИД Венгрии заявили, якобы государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".

Читайте также: Путин и Сийярто призвали к прекращению военной помощи Украине. МИД: Танго на костях

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.