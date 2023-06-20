UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина вернула из Венгрии трех военнопленных

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 18:12
Украина вернула из Венгрии трех военнопленных - Фото
Олег Николенко (скриншот)
Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
По его словам, украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными и другими органами продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников.
Ранее команда уполномоченного по вопросам пропавших без вести лиц выяснила, что на территории Венгрии находятся 11 защитников Украины, которых страна-агрессор Россия удерживала как военнопленных.
Установлены фамилии пленных, маршрут их перемещения в Венгрию, оповещены их родственники и соответствующие правоохранительные органы. О семерых из этих 11 военных вообще не было никаких сведений.
  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
  • Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • Украинский МИД сообщил, что государство не было информировано о такой передаче.
  • В МИД Венгрии заявили, якобы государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".

Читайте также: ГУР о пленных в Венгрии: Похоже на драматический детектив с политическим подтекстом

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМИДВенгрияпленпленныебудапештолег николенковоенноепленные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 