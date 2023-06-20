Украина вернула из Венгрии трех военнопленных
20.06.2023, 18:12
Олег Николенко (скриншот)
Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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По его словам, украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными и другими органами продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников.
Ранее команда уполномоченного по вопросам пропавших без вести лиц выяснила, что на территории Венгрии находятся 11 защитников Украины, которых страна-агрессор Россия удерживала как военнопленных.
Установлены фамилии пленных, маршрут их перемещения в Венгрию, оповещены их родственники и соответствующие правоохранительные органы. О семерых из этих 11 военных вообще не было никаких сведений.
- 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
- Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
- Украинский МИД сообщил, что государство не было информировано о такой передаче.
- В МИД Венгрии заявили, якобы государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".
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