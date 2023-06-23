UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина вернула из Венгрии еще двоих военнопленных. Осталось шесть

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 20:30
Украина вернула из Венгрии еще двоих военнопленных. Осталось шесть - Фото
Олег Николенко (Скриншот)

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии еще двоих военнопленных. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

20 июня дипломаты вывезли из Венгрии первых троих украинских военных.

"Таким образом украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников", – написал сегодня Николенко.

Ранее команда уполномоченного по пропавшим без вести выяснила, что на территории Венгрии находятся 11 защитников Украины, которых страна-агрессор Россия удерживала как военнопленных.

По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Венгрия забрала у России украинских военнопленных для того, чтобы "подыграть роспропаганде". По его мнению, таким образом "венгерские власти разрешают показать России, что если есть инициатива – россияне готовы отдавать военнопленных".

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
  • Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • Украинское МИД сообщил, что государство не было проинформировано о таком факте.
  • В МИД Венгрии заявили, что государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".

Читайте также: Лубинец: Венгрия нарушила международное право, забрав наших пленных. Это операция России

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаВенгрияолег николенковоеннопленныеДмитрий Лубинец
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 