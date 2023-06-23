Украина вернула из Венгрии еще двоих военнопленных. Осталось шесть

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии еще двоих военнопленных. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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20 июня дипломаты вывезли из Венгрии первых троих украинских военных.

"Таким образом украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников", – написал сегодня Николенко.

Ранее команда уполномоченного по пропавшим без вести выяснила, что на территории Венгрии находятся 11 защитников Украины, которых страна-агрессор Россия удерживала как военнопленных.

По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Венгрия забрала у России украинских военнопленных для того, чтобы "подыграть роспропаганде". По его мнению, таким образом "венгерские власти разрешают показать России, что если есть инициатива – россияне готовы отдавать военнопленных".

8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.

Украинское МИД сообщил, что государство не было проинформировано о таком факте.

В МИД Венгрии заявили, что государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".

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