Украина вернула из Венгрии еще двоих военнопленных. Осталось шесть
Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии еще двоих военнопленных. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
20 июня дипломаты вывезли из Венгрии первых троих украинских военных.
"Таким образом украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников", – написал сегодня Николенко.
Ранее команда уполномоченного по пропавшим без вести выяснила, что на территории Венгрии находятся 11 защитников Украины, которых страна-агрессор Россия удерживала как военнопленных.
По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Венгрия забрала у России украинских военнопленных для того, чтобы "подыграть роспропаганде". По его мнению, таким образом "венгерские власти разрешают показать России, что если есть инициатива – россияне готовы отдавать военнопленных".
- 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".
- Вице-премьер-министр Венгрии на следующий день подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
- Украинское МИД сообщил, что государство не было проинформировано о таком факте.
- В МИД Венгрии заявили, что государство не причастно к вывозу украинских пленных из РФ, украинские пленные могут "свободно передвигаться по Венгрии" и делать "что хотят".
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