Украинские пленные в Венгрии. Бойцов могли доставить через Турцию – Радио Свобода
Украинские военнопленные, которых якобы передала Русская православная церковь Венгрии, могли добраться до этого государства через Турцию. Об этом сообщает венгерская редакция Радио Свобода.
По информации СМИ, самолет, на котором перевозили военнопленных, прибыл в Будапешт 7 июня не из России, а из Турции.
Уже 8 июня 2023 года Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".
Поэтому операция, которая могла стать коммуникационным успехом венгерского правительства, превратилась в "дипломатическое осложнение", пишет издание.
Венгерская сторона была вынуждена идти на связь, и инцидент лишь "ухудшил украино-венгерские дипломатические отношения", отмечает Радио Свобода.
Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране украинских военнопленных.
По словам чиновника, такая передача является "жестом" РПЦ по отношению к Венгрии.
- В МИД Украины сообщили, что украинская сторона не была проинформирована об этом факте. Через две недели Украина смогла вернуть троих и двух военнопленных, в Венгрии находятся шестеро.
- Украинский советник уполномоченного по вопросам пропавших без вести сообщал, что Венгрия и дальше продолжает удерживать украинских военнопленных. Они считаются заложниками, поскольку пока неизвестно основание их пребывания в Венгрии и причина, почему их не отпускают в Украину.
- В октябре 2022 года в результате обмена пленными в Турции оказались командиры обороны Мариуполя. В следующем году их удалось вернуть в Украину.
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