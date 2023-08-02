Украинские пленные в Венгрии. Бойцов могли доставить через Турцию – Радио Свобода

Украинские военнопленные, которых якобы передала Русская православная церковь Венгрии, могли добраться до этого государства через Турцию. Об этом сообщает венгерская редакция Радио Свобода.

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По информации СМИ, самолет, на котором перевозили военнопленных, прибыл в Будапешт 7 июня не из России, а из Турции.

Уже 8 июня 2023 года Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".

Поэтому операция, которая могла стать коммуникационным успехом венгерского правительства, превратилась в "дипломатическое осложнение", пишет издание.

Венгерская сторона была вынуждена идти на связь, и инцидент лишь "ухудшил украино-венгерские дипломатические отношения", отмечает Радио Свобода.

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране украинских военнопленных.

По словам чиновника, такая передача является "жестом" РПЦ по отношению к Венгрии.

В МИД Украины сообщили, что украинская сторона не была проинформирована об этом факте. Через две недели Украина смогла вернуть троих и двух военнопленных, в Венгрии находятся шестеро.

Украинский советник уполномоченного по вопросам пропавших без вести сообщал, что Венгрия и дальше продолжает удерживать украинских военнопленных . Они считаются заложниками, поскольку пока неизвестно основание их пребывания в Венгрии и причина, почему их не отпускают в Украину.

. Они считаются заложниками, поскольку пока неизвестно основание их пребывания в Венгрии и причина, почему их не отпускают в Украину. В октябре 2022 года в результате обмена пленными в Турции оказались командиры обороны Мариуполя. В следующем году их удалось вернуть в Украину.

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