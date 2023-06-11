З російського полону повернулися 95 українських захисників
11.06.2023, 19:09
Фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна визволила ще 95 захисників. Про це повідомив Координаційний штаб із питань військовополонених.
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Повідомляється, що з полону звільнено 51 службовця ЗСУ (зокрема 15 воїнів територіальної оборони), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників і чотирьох військових моряків.
Серед звільнених два офіцери, решта — рядові та сержанти.
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