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З російського полону повернулися 95 українських захисників

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 19:09
З російського полону повернулися 95 українських захисників - Фото
Фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна визволила ще 95 захисників. Про це повідомив Координаційний штаб із питань військовополонених.

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Повідомляється, що з полону звільнено 51 службовця ЗСУ (зокрема 15 воїнів територіальної оборони), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників і чотирьох військових моряків.

Серед звільнених два офіцери, решта — рядові та сержанти.

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Сергій Бережний
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