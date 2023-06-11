З російського полону повернулися 95 українських захисників

Україна визволила ще 95 захисників. Про це повідомив Координаційний штаб із питань військовополонених.

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Повідомляється, що з полону звільнено 51 службовця ЗСУ (зокрема 15 воїнів територіальної оборони), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників і чотирьох військових моряків.

Серед звільнених два офіцери, решта — рядові та сержанти.

16 квітня 2023 року під час Великоднього обміну полоненими додому повернулися 130 українських захисників.

25 травня 106 українських військових повернулися із ворожого полону.

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