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Из российского плена вернулись 95 украинских защитников

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 19:09
Из российского плена вернулись 95 украинских защитников - Фото
Фото - Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина освободила еще 95 защитников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам военнопленных. 

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Сообщается, что из плена освобождены 51 служащий ВСУ (в том числе 15 воинов территориальной обороны), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четыре военных моряка.

Среди освобожденных два офицера, остальные — рядовые и сержанты.

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • 16 апреля 2023 года во время Пасхального обмена пленными домой вернулись 130 украинских защитников.
  • 25 мая 106 украинских военных вернулись из вражеского плена.
Сергей Бережной
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войнаобменвоеннопленные
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