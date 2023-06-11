Из российского плена вернулись 95 украинских защитников

Украина освободила еще 95 защитников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам военнопленных.

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Сообщается, что из плена освобождены 51 служащий ВСУ (в том числе 15 воинов территориальной обороны), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четыре военных моряка.

Среди освобожденных два офицера, остальные — рядовые и сержанты.

16 апреля 2023 года во время Пасхального обмена пленными домой вернулись 130 украинских защитников.

25 мая 106 украинских военных вернулись из вражеского плена.

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